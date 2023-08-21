



Чем нужно пахнуть, чтобы не привлекать комаров

Ученые определили некоторые химические вещества в запахе тела человека, которые привлекают комаров, передает CNN.



Для исследования построили арену размером с ледовый каток, куда провели воздушные каналы из палаток за ограждением, где спали люди с разными запахами. Исследование проводилось на комарах вида Anopheles gambiae, обитающих в Африке к югу от Сахары, в их наиболее активные часы - между 22:00 и 02:00.



Инфракрасные камеры отслеживали перемещение комаров к различным образцам запахов людей. Данные комары не были заражены малярией и не могли добраться до спящих людей.



Больше всего комаров привлекали карбоновые кислоты, в том числе масляная кислота, входящая в состав таких "пахучих" сыров, как "Лимбургер". Эти карбоновые кислоты вырабатываются бактериями на коже человека и, как правило, не заметны для нас.



При этом эвкалиптол, который входил в рацион питания одного из участников исследования, отпугивал насекомых.



"Это открывает возможности для разработки приманок или репеллентов, которые могут быть использованы в ловушках для нарушения поведения комаров в поисках жертвы, что позволит бороться с переносчиками малярии в регионах, где это заболевание является эндемичным", - сказал соавтор исследования Эдгар Симулунду.



Москиты относятся к семейству мух и в большинстве случаев питаются нектаром. Однако взрослым самкам требуется пища с дополнительным белком - кровь. Обычно у людей от укуса остается лишь маленькое красное пятнышко, однако некоторые комары могут занести в кровь инфекции или паразитов, что грозит заражением малярией, которая является причиной более 600 тыс. смертей в год, в основном среди детей в возрасте до 5 лет, а также беременных женщин.