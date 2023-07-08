Человекоподобный робот упрекнул человечество: не разбираетесь в искусстве
Британская компания Engineered Arts научила человекоподобного робота Ameca не только проявлять эмоции, но и рисовать.
Умнейший ИИ попытался изобразить кота в ходе эксперимента.
В ответ на критику о том, что рисунок получился не вполне реалистичным, робот дерзко упрекнул человечество - мол, мы не разбираемся в искусстве.
Справиться с рисунком роботу помогла интегрированная нейросеть Stable Diffusion.
"Если вам не нравится мой рисунок, то вы, вероятно, просто не разбираетесь в искусстве", - ответила Ameca в ответ на критику.