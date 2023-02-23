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ChatGPT засыпал известный научно-фантастического журнал текстами
23.02.2023 22:45 Наталья Богинская

ChatGPT засыпал известный научно-фантастического журнал текстами

Возможности неограниченного генерирования контента с помощью языковых моделей привели к проблемам в работе журнала Clarkesworld, посвященного научной фантастике. В понедельник главному редактору пришлось временно прекратить прием статей и рассказов из-за в 20-кратного роста количества текстов, созданных ИИ. Тем временем на полках книжного магазина Kindle уже появилось более 200 произведений, созданных ChatGPT, а объединения писателей потребовали защиты своей работы.

Редактор журнала Clarkesworld Нил Кларк опубликовал график, наглядно демонстрирующий количество авторов, подавших на публикацию плагиат или машинно-сгенерированную прозу. В октябре их было около 25, в январе уже более 100, в феврале – около 350. Кривая роста совпадает с появлением в открытом доступе ChatGPT, чат-бота OpenAI, в конце ноября 2022 года.

Журнал Clarkesworld с 2006 года публикует признанных авторов научной фантастики. Он был удостоен нескольких премий Hugo за вклад в этот жанр литературы. У издания прозрачная система публикаций и оплаты, обычно составляющей 12 центов за слово. И есть запрет на публикацию произведений, в написании которых участвовал ИИ. Но это не останавливает желающих получить немного легкой славы и денег.

“Люди, которые создают проблемы, извне сообщества научной фантастики и фэнтези. В основном их направляют коучи по дополнительному заработку, которые утверждают, что на ChatGPT можно легко заработать. Они ответственны за это и заслуживают части презрения, которое получают разработчики ИИ”, – говорит Кларк.
 

Появление ChatGPT запустило огромную волну инструкций и советов, как легко заработать на искусственном интеллекте. На YouTube можно найти множество таких роликов.

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