ChatGPT засыпал известный научно-фантастического журнал текстами

Возможности неограниченного генерирования контента с помощью языковых моделей привели к проблемам в работе журнала Clarkesworld, посвященного научной фантастике. В понедельник главному редактору пришлось временно прекратить прием статей и рассказов из-за в 20-кратного роста количества текстов, созданных ИИ. Тем временем на полках книжного магазина Kindle уже появилось более 200 произведений, созданных ChatGPT, а объединения писателей потребовали защиты своей работы.



Редактор журнала Clarkesworld Нил Кларк опубликовал график, наглядно демонстрирующий количество авторов, подавших на публикацию плагиат или машинно-сгенерированную прозу. В октябре их было около 25, в январе уже более 100, в феврале – около 350. Кривая роста совпадает с появлением в открытом доступе ChatGPT, чат-бота OpenAI, в конце ноября 2022 года.



Журнал Clarkesworld с 2006 года публикует признанных авторов научной фантастики. Он был удостоен нескольких премий Hugo за вклад в этот жанр литературы. У издания прозрачная система публикаций и оплаты, обычно составляющей 12 центов за слово. И есть запрет на публикацию произведений, в написании которых участвовал ИИ. Но это не останавливает желающих получить немного легкой славы и денег.



“Люди, которые создают проблемы, извне сообщества научной фантастики и фэнтези. В основном их направляют коучи по дополнительному заработку, которые утверждают, что на ChatGPT можно легко заработать. Они ответственны за это и заслуживают части презрения, которое получают разработчики ИИ”, – говорит Кларк.



Just to be clear, this is NOT the number of submissions we receive by month. This is the number of people we've had to ban by month. Prior to late 2022, that was mostly plagiarism. Now it's machine-generated submissions. https://t.co/YJdjBOTFmy