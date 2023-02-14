



ChatGPT в Opera будет сокращать длинные статьи для удобства

Opera, норвежская компания-разработчик браузеров, улучшит просмотр веб-страниц благодаря новейшей интеграции технологии искусственного интеллекта.

Компания объявила о планах добавить новую функцию "сокращения" на основе ChatGPT. Она отображается на боковой панели браузера. Эта функция предоставляет пользователям краткое содержание статей и веб-страниц, обеспечивая быстрый и краткий обзор.



Компания решила интегрировать инструменты искусственного интеллекта в браузер Opera вслед за технологическими гигантами Microsoft и Google.

Руководитель отдела стратегического партнерства и экосистемы искусственного интеллекта Opera Пер Веттердал заявил: “Мы рады видеть быстрое развертывание программ для разработчиков таких решений, как, например, Google Bard, и начинаем создавать и внедрять новые возможности для просмотра, которые не так давно казались недостижимыми”.



Хотя функция "сокращения" еще не доступна широкой публике, Ян Стендел, вице-президент по маркетингу и коммуникациям Opera, сообщил, что она "очень скоро появится в браузерах". Компания также работает над другими функциями с ИИ, которые имеют целью "улучшить" опыт просмотра веб-страниц, и планирует добавить "популярные контент-сервисы с искусственным интеллектом на боковую панель".