



ChatGPT уже в Украине: как "поговорить" с искусственным интеллектом

В Украине стало доступно приложение ChatGPT, разработанное компанией OpenAI. Однако пока им могут воспользоваться только обладатели устройств на операционной системе iOS. Об этом сообщается на сайте компании.



Работает приложение ChatGPT, на операционной системе IOS 16.1 или более поздней. Выпустить версию для Android компания пообещала уже в ближайшее время.



Что такое ChatGPT



ChatGPT - это чат-бот с искусственным интеллектом, который был разработан лабораторией OpenAI.



С середины февраля этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встречи с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.



А уже сегодня приложение ChatGPT заработало в Украине.



Как известно, сначала доступ к приложению ChatGPT был открыт только в США, но постепенно его начали открывать и в других странах. ChatGPT может:

имитировать диалог,

отвечать на дополнительные вопросы,

признавать ошибки,

опровергать неверные предпосылки,

и отклонять неуместные запросы.

В компании заявляют, что приложение может синхронизировать историю на других устройствах и поддерживает голосовой ввод. Оно доступно бесплатно, но для тех, кто пользуется платной версией, доступны некоторые преимущества: эксклюзивный доступ к GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время отклика.