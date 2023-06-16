Новости » Наука и Технологии
Mercedes
16.06.2023 13:05 Наталья Богинская

ChatGPT появится в автомобилях Mercedes и General Motors

Доступ к языковой модели будет реализован через службу Microsoft Azure OpenAI, но Mercedes сохранит контроль за всеми процессами, связанными с обработкой данных.

ChatGPT не поменяет, а дополнит бортового ассистента. По мнению инженеров, он лучше понимает естественный язык и имеет гораздо большую базу знаний, поэтому сможет давать развернутые ответы на любые вопросы.

ChatGPT появится также на автомобилях General Motors, и китайского стартапа Haomo. AI вообще создал собственную версию языковой модели GPT, заточенную под автоуправление. Она генерирует так называемую сцену автопилота, последовательность “токенов”, на основе которой электроника принимает решение о дальнейших действиях.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы