



ChatGPT появится в автомобилях Mercedes и General Motors

Доступ к языковой модели будет реализован через службу Microsoft Azure OpenAI, но Mercedes сохранит контроль за всеми процессами, связанными с обработкой данных.



ChatGPT не поменяет, а дополнит бортового ассистента. По мнению инженеров, он лучше понимает естественный язык и имеет гораздо большую базу знаний, поэтому сможет давать развернутые ответы на любые вопросы.



ChatGPT появится также на автомобилях General Motors, и китайского стартапа Haomo. AI вообще создал собственную версию языковой модели GPT, заточенную под автоуправление. Она генерирует так называемую сцену автопилота, последовательность “токенов”, на основе которой электроника принимает решение о дальнейших действиях.