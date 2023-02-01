



ChatGPT написал речь для президента Израиля

Израильский президент Ицхак Герцог выступил с речью, частично написанной ChatGPT, на конференции Cybertech в Тель-Авиве в среду.



Герцог сказал, что и начало, и завершение его выступления были написаны ChatGPT, чтобы продемонстрировать то, что он назвал удивительными достижениями кибер-индустрии и индустрии высоких технологий. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я искренне горжусь тем, что являюсь президентом страны, в которой развита инновационная индустрия высоких технологий. Израиль постоянно находится в авангарде технического прогресса. Его достижения в области кибербезопасности, ИИ и big data огромны", - заявил Герцог.



Президент продолжил: "От разработки технологий кибербезопасности до успешных стартапов, Израиль оказывает значительное влияние на мировую арену".



Кроме того, по его словам, "машины не только берут на себя задачи, которые когда-то могли выполнять только люди, они выполняют задачи, о которых люди и мечтать не могли, - раздвигая границы воображения и того, что возможно".



ChatGPT - чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме. Нашумевшая технология привлекла внимание своими возможностями. ChatGPT может писать код, тексты и имеет возможности перевода.