



Чат-бот Bing не написал сопроводительное письмо, так как это "неэтично"

Новый поисковик Microsoft Bing с чат-ботом отказался писать сопроводительное письмо для кандидата на вакансию. Система заявила, что такой способ "несправедлив в отношении других претендентов" и "неэтичен". Представители издания Business Insider попросили Bing написать сопроводительное письмо претенденту на вакансию менеджера социальных сетей в бюро Insider в Сингапуре. Но система отказалась это делать, выдав при этом ссылки на ресурсы и советы о том, как лучше написать такой текст. В частности, чат-бот посоветовал изучить данные о компании и адаптировать письмо, чтобы показать соответствие кандидата требованиям.



Отмечается, что по аналогичному запросу нейросети ChatGPT написала письмо, которое оказалось вполне удовлетворительным, судя по оценкам HR-специалистов.



Новый поисковик Bing был анонсирован 7 февраля. Он содержит долгожданную интеграцию новой обширной языковой модели OpenAI следующего поколения. Обновление добавляет возможности, подобные ChatGPT, в самую поисковую систему, позволяя пользователям общаться с искусственным интеллектом, чтобы получить помощь. Microsoft также продемонстрировала новую версию своего браузера Edge с теми же функциями искусственного интеллекта, которые встроены в боковую панель быстрого доступа.



Компания говорит, что стремится создать ИИ, "который больше соответствует человеческим ценностям". Регистрация на ранний доступ уже открыта.

После того как Microsoft представила новый поисковый сервис на основе искусственного интеллекта в американском App Store приложение Bing поднялось на 12-е место среди всех бесплатных приложений для iPhone, а браузер Microsoft Edge стал третьим по популярности приложением в категории Utility. Согласно оценкам исследовательской компании data.ai, во всем мире количество новых загрузок Bing увеличилось в 10 раз.



Это указывает на значительный потребительский спрос на новые возможности искусственного интеллекта. Пользователи готовы попробовать новые поисковые системы и другие браузеры, чтобы получить доступ к этим функциям.