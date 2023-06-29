



Ценные металлы можно добывать из вулканической магмы – исследование

Ученые предложили добывать ценные металлы из вулканической магмы, одновременно производя геотермальную энергию. Об этом пишет The Guardian.



Вулканическая магма богата металлами, причем активные вулканы, например, Этна в Италии, ежедневно выбрасывают около 20 тонн меди и 10 кг золота в виде вулканических газов.



По мнению исследователей, добыча металлов из вулканического газа маловероятно, но их извлечение из низших слоев имеет реальный потенциал.



Около 2000 вулканов во всем мире могут стать источниками ценного сырья. Действующие или спящие вулканы есть в 15 европейских государствах. Они могут быть пригодны для добычи металлов и геотермальной энергии.