



Самолет с самым большим размахом крыльев выполнил самый продолжительный полет





В пятницу самый большой в мире самолет по размаху крыльев Roc Model 351 компании Stratolaunch Systems совершил второй испытательный полет с полезной нагрузкой – прототипом гиперзвукового летательного аппарата воздушного базирования Talon-A. Это был девятый испытательный полет Roc, длившийся 6 часов – рекорд за всю историю испытаний.



Кроме рекордной продолжительности полета, самолет с размахом крыльев 117,3 метра также впервые находился в воздушном пространстве за пределами территории пустыни Мохаве.



Roc взлетел с площадки аэрокосмического порта Мохаве на юго-востоке Калифорнии в пятницу утром, 12 января, и приземлился там через шесть часов, в 17:51 по местному времени. По словам представителей Stratolaunch, во время полета самолет достиг высоты 6860 метров. Предыдущий тестовый полет Roc прошел в октябре прошлого года.



Испытание с полезной нагрузкой по программе Captive-carry с закрепленным на пилоне гиперзвуковым планером Talon-A является подготовкой к следующему этапу – испытанием с отделением Talon-A от Roc и последующим приземлением. Ожидается, что к этим тестам приступят в конце года.

Гендиректор и президент Stratolaunch Закари Кревор отметил прогресс в графике испытаний, добавив, что “компания вплотную приблизилась к следующему этапу, охватывающему как тестирование отделения гиперзвукового планера Talon-A от пилона, так и старт его испытательных полетов”.