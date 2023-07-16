



ЦАХАЛ внедряет системы ИИ для планирования военных операций - Bloomberg

ЦАХАЛ начал использовать искусственный интеллект для выбора целей для воздушных ударов и организации военной логистики по мере эскалации напряженности в Иудее и Самарии и в отношениях с Ираном, пишет Bloomberg.



Хотя военные не комментируют конкретные операции, официальные лица говорят, что теперь они используют систему рекомендаций ИИ, которая может обрабатывать огромные объемы данных для выбора целей для воздушных ударов. Рейды могут быть быстро спланированы с помощью другой модели искусственного интеллекта под названием Fire Factory, которая использует данные об одобренных военными целях для расчета боеприпасов, определения приоритетов и назначения тысяч целей самолетам и беспилотникам, а также предлагает график ударов.



Хотя обе системы контролируются людьми-операторами, которые проверяют и утверждают отдельные цели и планы воздушных атак, по словам представителя ЦАХАЛа, технология по-прежнему не регулируется какими-либо международными или государственными правовыми нормами. Сторонники утверждают, что передовые алгоритмы потенциально способны превзойти человеческие возможности и помогают военным минимизировать потери, в то время как критики предупреждают о смертельной опасности использования все более автономных систем.



Подробности оперативного применения ИИ армией остаются в значительной степени засекреченными, однако заявления военных чиновников свидетельствуют о том, что ЦАХАЛ приобрел боевой опыт использования этих систем в результате столкновений с палестинцами в Газе, Иудее и Самарии.



По словам представителей ЦАХАЛа, инструменты на основе ИИ, такие как Fire Factory, специально разработаны для такого сценария и предназначены для тотальной войны. То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, с еще несколькими минутами для проверки человеком.



ЦАХАЛ уже давно использует ИИ, но в последние годы она распространила эти системы на различные подразделения, стремясь позиционировать себя как мирового лидера в области автономного оружия. Некоторые из этих систем были построены израильскими оборонными подрядчиками; другие, такие как камеры пограничного контроля StarTrack, которые обучаются на тысячах часов записи для идентификации людей и объектов, были разработаны армией. В совокупности они составляют обширную цифровую архитектуру, предназначенную для интерпретации огромного количества видеозаписей с дронов и камер видеонаблюдения, спутниковых изображений, электронных сигналов, онлайн-коммуникаций и других данных для использования в военных целях.



Скрытный характер разработки таких инструментов вызывает серьезные опасения, в том числе то, что разрыв между полуавтономными системами и полностью автоматизированными машинами для убийств может быть сокращен за одну ночь. В таком сценарии машины будут иметь возможность как обнаруживать цели, так и поражать их, а люди будут полностью отстранены от принятия решений. Израиль заявляет, что не планирует устранять человеческий контроль в ближайшие годы.



В то время как израильские лидеры изложили свое намерение превратить страну в "сверхдержаву ИИ", они расплывчаты в деталях. Министерство обороны отказалось комментировать, сколько оно инвестировало в ИИ, а армия не стала обсуждать конкретные оборонные контракты, хотя и подтвердила, что Fire Factory была разработана израильским оборонным подрядчиком. Еще больше затуманивает картину то, что, в отличие от гонки ядерных вооружений, когда утечка информации о возможностях оружия была ключевым аспектом сдерживания, автономные системы и системы с искусственным интеллектом разрабатываются правительствами, военными и частными оборонными компаниями в тайне.

