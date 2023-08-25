



Бумажная посуда также опасна для планеты, как и пластик, - исследование

Десятилетиями исследователи пытаются найти экологичную замену одноразовой пластиковой посуде, но, похоже, лучшее, что мы можем сделать для планеты — отказаться от использования одноразовой посуды в принципе, пишет Daily Mail.



Мы можем думать, что заботимся о Земле, используя бумажные трубочки, стаканчики и тарелки, однако новое исследование показывает, что они содержат долговечные и потенциально токсичные химические вещества. В ходе нового исследования бельгийские ученые проверили 39 марок трубочек на наличие группы синтетических химикатов, известных как поли- и перфторалкильные вещества (PFAS).



Результаты исследования свидетельствуют о том, что PFAS были обнаружены в большинстве протестированных образцов, однако наибольшее их количество наблюдалось в трубочках, сделанных из бамбука и бумаги.



Дело в том, что эти вещества разлагаются чрезвычайно медленно и могут храниться в окружающей среде тысячелетиями. Именно это их свойство и привело к тому, что их прозвали "вечными химикатами". Предыдущие исследования уже показали, что PFAS связаны с рядом проблем со здоровьем, в том числе:

низкая реакция на вакцины; низкий вес при рождении; заболевания щитовидной железы; повышенный уровень холестерина; повреждение печени; рак почек;

рак яичек.

