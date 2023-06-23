



Будущее уже здесь: впервые летающая доставка пиццы появилась в Британии

В Великобритании сотрудники сетевой пиццерии Domino’s теперь смогут доставлять еду с помощью реактивного ранца. Подобная функция работает в тестовом режиме, но посетителям популярного рок-фестиваля Glastonbury уже доставили еду с помощью подобного устройства.



На видео можно посмотреть, как курьер пиццерии забирает заказ, взлетает от точки общепита, пролетает над полями и садится возле палаток зрителей рок-феста, после чего к нему подходят заказчик.



В сообщении сказано, что Domino’s заключила партнерское соглашение с разработчиками ранцев Gravity Industries и стала первой пиццерией, которая пытается внедрить подобные технологии в свою работу.



