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Будущее уже здесь: впервые летающая доставка пиццы появилась в Британии
23.06.2023 08:52 Раиса Вовк

Будущее уже здесь: впервые летающая доставка пиццы появилась в Британии

В Великобритании сотрудники сетевой пиццерии Domino’s теперь смогут доставлять еду с помощью реактивного ранца. Подобная функция работает в тестовом режиме, но посетителям популярного рок-фестиваля Glastonbury уже доставили еду с помощью подобного устройства.

На видео можно посмотреть, как курьер пиццерии забирает заказ, взлетает от точки общепита, пролетает над полями и садится возле палаток зрителей рок-феста, после чего к нему подходят заказчик.

В сообщении сказано, что Domino’s заключила партнерское соглашение с разработчиками ранцев Gravity Industries и стала первой пиццерией, которая пытается внедрить подобные технологии в свою работу. 

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