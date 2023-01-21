



Будет искать жизнь в космосе: NASA разрабатывает новый телескоп

NASA начало разработку нового мощного телескопа, который займется поиском жизни в космосе.



Новый проект получил название Habitable Worlds Observatory. Его главная миссия - поиск признаков жизни на землеобразных экзопланетах, сообщает NV.



Как отмечает Space.com, чтобы выполнить свою миссию по поиску жизни, Habitable Worlds Observatory должна быть оснащена сверхстабильным телескопом, с мощным коронографом, инструментом, который позволяет ученым изучать слабые объекты, такие как скалистые планеты, рядом с яркими объектами, такими как звезды.