



Британский турист шокировал ученых

Недавно британский турист во время отдыха в Папуа-Новой Гвинее обнаружил три вида животных, которые считались вымершими.



Майкл Смит, 51-летний отдыхающий, разговаривал с местными жителями, когда они рассказали ему о красочной птице, известной как “луиcада питта”.



Птица была описана как похожая на малиновку и обитающая в низинных лесах почти недостижимого острова. Это сильно разожгло любопытство Смита, чье хобби - приключения.



Смит пробирался через джунгли с записью пения птиц родственного вида. Спустя некоторое время, запись, которую он проигрывал, получила ответ.



Смит сразу же сфотографировал птицу. Эта птица была позже идентифицирована учеными, и Смиту сказали, что до этого момента она считалась вымершей.



Доктор Ян Берфилд, глобальный научный координатор BirdLife International, сказал: “Здорово, что существование птицы подтверждено”.



Далее Смит снова решил отправиться в приключение. И в этот раз он нашел Telefomin Susus — вид опоссумов, которые также считались вымершими после 1997 года.



Смит обнаружил этот вид, поднявшись на 1000-метровую вершину.



В горах Смит обнаружил, что местное племя готовит опоссума. Хотя это может показаться огорчительным, поскольку животное считалось полностью вымершим, Смит подтвердил его существование по черепу, пишет Daily Star.



Ранее Смит уже совершал подобные открытия. Он обнаружил древесного кенгуру WondiWoi в 2018 году. Кенгуру считался вымершим, поскольку его не видели с 1928 года.









