Новости » Наука и Технологии
Британский телеком-гигант уволит 55 тысяч человек из-за ИИ
19.05.2023 18:54 Ирина Демьянова

Британский телеком-гигант уволит 55 тысяч человек из-за ИИ

Британский гигант телекоммуникационного бизнеса BT Group заявил о сокращении рабочего персонала вдвое. Руководители хотят, чтобы людей заменили технологии, сообщает ВВС.

Сейчас в компании работает около 130 тысяч человек. Боссы убеждены, что уже к 2030 году им удастся сократить количество рабочего персонала как минимум вдвое и уволить 55 тысяч работников.

Больше всего сокращений произойдет в сфере общения с клиентами и их обслуживания, ведь именно здесь ожидается наибольшее развитие технологий.

Как заявил исполнительный директор ВТ Филипп Янсен, генеративный искусственный интеллект убедил его в том, что компания может уйти очень далеко и сделать услуги лучше, быстрее, а главное – бесперебойными.

BT Group - крупнейший провайдер широкополосного доступа и мобильной связи в Великобритании. Сейчас она расширяет свою сеть оптоволокна и избавляется от медных кабелей.

Массовые увольнения начнутся по окончании всех работ, ведь для обслуживания готовых оптоволоконных сетей столько работников будет просто не нужно.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы