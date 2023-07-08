



Boston dynamics научили собаку-робота зажигательно танцевать – видео

Компания опубликовала на своем YouTube-канале видео, на котором робот пляшет под композицию Uptown Funk американского музыканта Марка Ронсона, записанную с участием певца Бруно Марса.



Несмотря на ограниченные возможности четырехногого робота, танец получился динамичным.



Boston Dynamics известна своими роботами, постоянно обучающимися чему-то новому. Если поначалу они могли только ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он становится на ноги и способен двигаться дальше.



Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например во время пожара.

