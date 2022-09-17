



Бортовой компьютер электромобилей Tesla скоро превзойдет человеческий мозг

Сервис Vanarama провел исследование, которое показало, что через десять лет бортовой компьютер электрокаров Tesla превзойдет человеческий мозг.



Отмечается, что каждый год возможности устанавливаемых в Tesla чипов увеличиваются на 486%.



"В электрокарах Tesla используются чипы D1. За одну секунду они успевают выполнить 362 трлн операций. Возможности человеческого мозга ограничиваются одним квадриллионом операций. Каждый год возможности применяемых компанией Илона Маска чипов увеличиваются на 486%", — информирует издание.