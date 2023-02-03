



Болгария начала строительство трубопровода в Сербию

Чтобы диверсифицировать поставки газа из России, Болгария начала строительство трубопровода в Сербию.



Строительство нового газопровода долго откладывалось, но с тех пор как Россия после полномасштабного вторжения в Украину прекратила поставлять газ в Европу, страны ЕС активизируют энергетическое сотрудничество и ищут альтернативных поставщиков.



170-километровый газопровод между Болгарией и Сербией позволит транспортировать нероссийский газ в Белград и повысить безопасность поставок в юго-восточную Европу. Кроме того, Сербия получит доступ к поставкам из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.



Поскольку газ трубопровод "двухсторонний", то есть газ будет поступать в обоих направлениях, то его ввод в эксплуатацию диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.