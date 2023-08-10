



Boeing впервые показал полет аэротакси Wisk Aero. Видео

Светские и технологические круги обсуждают полет аэротакси Wisk Aero, показанный компанией Boeing. Этот уникальный момент ознаменовал первый в истории публичный демонстрационный полет полностью автономного самолета.



Впервые публично были продемонстрированы впечатляющие возможности аэротакси, включая зависание в воздухе, маневры с поворотами на 360 градусов и другие захватывающие моменты. Этот полет подчеркнул впечатляющую автономность самолета и его потенциал для будущей транспортной революции.



Особенно удивительно то, что на борту аэротакси не было ни одного пилота, а на земле не использовали руль направления. Весь полет управлялся простым нажатием кнопки, как долгожданный шаг в будущее авиации.



Как рассказал главный технический директор Wisk Aero Джим Тай, создатели этого инновационного самолета полны ожидания перед запуском первого пассажирского сервиса с полностью электрическими автономными воздушными такси. Ожидается, что произойдет это уже в нынешнем десятилетии. Но уже сегодня мир с нетерпением следит за развитием этой захватывающей технологии.



