



Boeing откладывает запуск астронавтов из-за проблем с парашютом и проводкой

Компания Boeing отказывается от первого в истории запуска своей капсулы космонавта Starliner для NASA с экипажем, возможно, на неопределенный срок, из-за проблем с безопасностью парашютов и проводки космического корабля, которые были обнаружены на прошлой неделе, сообщает Space.



Запуск астронавтов Starliner, который уже на несколько лет отстает от графика , совсем недавно был нацелен на запуск двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию 21 июля. Теперь он, вероятно, вообще не запустится этим летом и возможно в этом году.



“Это осуществимо, но я, конечно, не хотел бы связываться с какими-либо датами или временными рамками, — заявил журналистам на пресс-конференции в четверг (1 июня) Марк Наппи, руководитель программы и вице-президент Boeing Starliner. - Нам нужно провести следующие несколько дней, чтобы понять, что нам нужно сделать, чтобы решить эти проблемы”.



По словам Наппи, две основные проблемы безопасности привели к последней задержке, обе они были обнаружены на прошлой неделе во время всесторонних проверок Starliner для сертификации космического корабля для полета с экипажем.



Во-первых, инженеры Boeing обнаружили, что “мягкие звенья”, используемые на стропах подвески трех основных парашютов Starliner, имеют предел нагрузки ниже, чем считалось ранее. Получается, что те звенья, которые крепят стропы парашюта своими якорными тросами к капсуле, не выдержат нагрузки Starliner, если один парашют выйдет из строя. По словам Наппи, возможность безопасно приземлиться с двумя из трех парашютов является требованием безопасности для NASA.



Вторая проблема безопасности, обнаруженная Boeing, связана с защитной лентой, покрывающей жгуты проводов по всей капсуле Starliner. Эта лента, по словам Наппи, легко воспламеняется, и внутри Starliner находятся “сотни” ее футов.



Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА, сказал, что вся команда чувствует боль от очередной задержки.



“Я бы сказал, что все немного разочарованы, — сказал Стич журналистам в четверг, добавив, что инженеры Boeing и NASA вместе обсудили задержку на встрече на этой неделе. -Но вы могли видеть людей, готовых засучить рукава и пойти смотреть, каковы следующие шаги”.



Он добавил, что если Boeing сможет решить проблемы с парашютом и проводкой в ближайшие несколько месяцев, следующее окно для полета с экипажем Starliner будет осенью.



