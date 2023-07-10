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Smartglasses
10.07.2023 00:30 Евгения Маркова

BMW представила смарт-очки для байкеров – видео


BMW Motorrad представил инновационные мотоциклетные очки ConnectedRide Smartglasses с технологией отображения информации на линзах Head-up Display. Об этом сообщается в  пресс-релизе  BMW Group.

С помощью смарт-очков Smartglasses водители мотоциклов смогут получить отображение данных, таких как навигация, скорость и передача непосредственно на линзах аксессуара в режиме реального времени.

Гаджет подключается к смартфону водителя через Bluetooth и приложение. С помощью контроллера на руле мотоцикла можно выбрать расположение проекции и выбрать ее настройки до или во время поездки.

Дизайн новых мотоциклетных очков позволяет адаптировать их к разным формам шлемов и лица, а благодаря литий-ионному аккумулятору девайс способен автономно работать до 10 часов.

BMW Motorrad поставляет два комплекта линз вместе с оправой. Первый набор прозрачен на 85% и может использоваться для шлемов со встроенными солнцезащитными козырьками. Другой набор имеет тонированные линзы, что обеспечивает очкам солнцезащитный эффект.

В комплект ConnectedRide Smartglasses также входят чехол и кабель USB для зарядки.

 

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