



BMW представила смарт-очки для байкеров – видео



BMW Motorrad представил инновационные мотоциклетные очки ConnectedRide Smartglasses с технологией отображения информации на линзах Head-up Display. Об этом сообщается в пресс-релизе BMW Group.



С помощью смарт-очков Smartglasses водители мотоциклов смогут получить отображение данных, таких как навигация, скорость и передача непосредственно на линзах аксессуара в режиме реального времени.



Гаджет подключается к смартфону водителя через Bluetooth и приложение. С помощью контроллера на руле мотоцикла можно выбрать расположение проекции и выбрать ее настройки до или во время поездки.



Дизайн новых мотоциклетных очков позволяет адаптировать их к разным формам шлемов и лица, а благодаря литий-ионному аккумулятору девайс способен автономно работать до 10 часов.



BMW Motorrad поставляет два комплекта линз вместе с оправой. Первый набор прозрачен на 85% и может использоваться для шлемов со встроенными солнцезащитными козырьками. Другой набор имеет тонированные линзы, что обеспечивает очкам солнцезащитный эффект.



В комплект ConnectedRide Smartglasses также входят чехол и кабель USB для зарядки.