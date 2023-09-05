Bloomberg: У iPhone заменят разъем Lightning
Apple заменит порт зарядки iPhone из Lightning на USB-C. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание сообщает, что переход мобильных на стандарт USB-C произойдет по требованию ЕС, в Apple будут говорить об изменениях в положительном ключе, будут рассказывать о преимуществах такого решения. Среди преимуществ будут называть следующие:
- один зарядный кабель для iPhone, Mac и iPad;
- революционное увеличение скорости передачи данных для новых высококачественных моделей iPhone;
- в некоторых случаях телефоны будут заряжаться быстрее;
- телефоны будут совместимы с другими зарядными устройствами (не Apple).
В переходе действительно есть определенные недостатки, пишут Bloomberg:
- Apple может потерять часть дохода от аксессуаров, где использовались Lightning.
- Денежные расходы по переходу на USB-C.
- Повышенная совместимость с экосистемой Android может упростить клиентам отход от Apple.
- Риск “неудачного PR”, путаница среди потребителей.
О дате перехода на другие разъемы и других деталях Bloomberg не сообщает.