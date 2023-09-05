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Bloomberg: У iPhone заменят разъем Lightning
05.09.2023 01:33 Наталья Богинская

Bloomberg: У iPhone заменят разъем Lightning

Apple заменит порт зарядки iPhone из Lightning на USB-C. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание сообщает, что переход мобильных на стандарт USB-C произойдет по требованию ЕС, в Apple будут говорить об изменениях в положительном ключе, будут рассказывать о преимуществах такого решения. Среди преимуществ будут называть следующие:

  • один зарядный кабель для iPhone, Mac и iPad;
  • революционное увеличение скорости передачи данных для новых высококачественных моделей iPhone;
  • в некоторых случаях телефоны будут заряжаться быстрее;
  • телефоны будут совместимы с другими зарядными устройствами (не Apple).
В переговорах с ЕС Apple приводили аргументы против перехода на USB-C, в частности, что изменение навредит окружающей среде, ведь миллиарды устаревших кабелей могут оказаться на свалке, Apple даже называла это “потенциально вредным влиянием правительств на дизайн продукта”.
В переходе действительно есть определенные недостатки, пишут Bloomberg:
  • Apple может потерять часть дохода от аксессуаров, где использовались Lightning.
  • Денежные расходы по переходу на USB-C.
  • Повышенная совместимость с экосистемой Android может упростить клиентам отход от Apple.
  • Риск “неудачного PR”, путаница среди потребителей.
В начале 2022 года Apple приступила к внутреннему тестированию iPhone с портами USB-C, тестированию линии поставок, замене программного обеспечения гаджета для перехода на другой порт.

О дате перехода на другие разъемы и других деталях Bloomberg не сообщает.

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