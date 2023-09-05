



Bloomberg: У iPhone заменят разъем Lightning

Apple заменит порт зарядки iPhone из Lightning на USB-C. Об этом сообщает Bloomberg.



Издание сообщает, что переход мобильных на стандарт USB-C произойдет по требованию ЕС, в Apple будут говорить об изменениях в положительном ключе, будут рассказывать о преимуществах такого решения. Среди преимуществ будут называть следующие:

один зарядный кабель для iPhone, Mac и iPad;

революционное увеличение скорости передачи данных для новых высококачественных моделей iPhone;

в некоторых случаях телефоны будут заряжаться быстрее;

телефоны будут совместимы с другими зарядными устройствами (не Apple).

В переговорах с ЕС Apple приводили аргументы против перехода на USB-C, в частности, что изменение навредит окружающей среде, ведь миллиарды устаревших кабелей могут оказаться на свалке, Apple даже называла это “потенциально вредным влиянием правительств на дизайн продукта”.

В переходе действительно есть определенные недостатки, пишут Bloomberg:

Apple может потерять часть дохода от аксессуаров, где использовались Lightning.

Денежные расходы по переходу на USB-C.

Повышенная совместимость с экосистемой Android может упростить клиентам отход от Apple.

Риск “неудачного PR”, путаница среди потребителей.

В начале 2022 года Apple приступила к внутреннему тестированию iPhone с портами USB-C, тестированию линии поставок, замене программного обеспечения гаджета для перехода на другой порт.



О дате перехода на другие разъемы и других деталях Bloomberg не сообщает.