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BioNTech будет разрабатывать и производить лекарства от рака и вакцины в Израиле
21.03.2023 18:16 Евгения Маркова

BioNTech будет разрабатывать и производить лекарства от рака и вакцины в Израиле

Немецкая компания BioNTech подписала предварительную сделку по созданию предприятия по производству лекарств и вакцин против рака в Иерусалиме, сообщило во вторник министерство финансов Израиля.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, BioNTech будет разрабатывать лекарства и вакцины с использованием технологии мРНК в технологическом парке Har Hotzvim. Компания также планирует создать исследовательский центр в Институте Вейцмана в Израиле.
 

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