



BioNTech будет разрабатывать и производить лекарства от рака и вакцины в Израиле

Немецкая компания BioNTech подписала предварительную сделку по созданию предприятия по производству лекарств и вакцин против рака в Иерусалиме, сообщило во вторник министерство финансов Израиля.



Согласно меморандуму о взаимопонимании, BioNTech будет разрабатывать лекарства и вакцины с использованием технологии мРНК в технологическом парке Har Hotzvim. Компания также планирует создать исследовательский центр в Институте Вейцмана в Израиле.

