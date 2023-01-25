



Биоинженеры создали растение, очищающее воздух в 30 раз лучше других

Neo P1 эквивалентно 30 обычным комнатным растениям с точки зрения очищения воздуха. Такое растение может улавливать формальдегид, бензол, толуол и ксилол, превращая их в безвредные вещества. Гены, добавленные в ДНК Neo P1, заставляют его вырабатывать ферменты, которые превращают вредные соединения в безопасные вещества, которые в дальнейшем используются самим растением. Формальдегид преобразуется во фруктозу, а бензол, толуол и ксилол стают аминокислотой.



Neo P1 поставляется с собственной почвой, содержащей биоуголь, похожий на древесный материал. Он делается методом нагревания биомассы в бескислородной среде. Биоуголь служит домом для полезных микроорганизмов, которые добавляются в почву раз в месяц в виде добавок, известных как Power Drops.



Neo P1 не требует особого ухода. Достаточно всего раз в месяц добавлять Power Drops и поливать. Благодаря резервуару в горшке полив нужно проводить раз в месяц зимой и раз в две недели летом. Neo P1 планируют продавать по 179 долларов США за одно растение.



“Воздухоочистители прекрасно справляются с улавливанием твердых частиц, например, дыма от пожаров, но гораздо сложнее улавливать летучие органические соединения, которые также вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Растение служит многим целям, которые не могут выполнять воздухоочистители, к тому же не нуждается в электричестве, не производят шума и работает 24/7”, – объясняет генеральный директор Neoplants Лайонел Мора.