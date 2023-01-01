



Безумный MRI: что на самом деле происходит во время секса



Ида Сабелис и ее бойфренд Юпп в 1991 году во имя науки совершили половой акт в аппарате МРТ.



Хотя их занятие любовью произошло более 30 лет назад, недавно оно снова привлекло к себе внимание после того, как снимки были опубликованы в интернете, и многие были потрясены "безумием" на которое они пошли ради науки.



Ида и Юпп занимались сексом в аппарате МРТ после того, как их друг, голландский ученый Менко Виктор "Пек" ван Андел, задался целью выяснить, что происходит внутри нашего тела, когда мы занимаемся сексом.



The more you *didn't* want to know.https://t.co/s84Nd7zdTA — Men's Humor (@MensHumor) December 28, 2022

Полученные снимки были первыми в своем роде и стали центральной темой популярной статьи в "Британском медицинском журнале" в 1999 году, когда было проведено более подробное исследование, которое до сих пор читают тысячи людей каждый месяц.Теперь интерес к этой истории вновь возрос, поскольку она стала вирусной на TikTok, где ее пересказали на основе статьи Vice 2019 года.Ида рассказала изданию, что решила принять участие в необычном научном исследовании "в качестве одолжения" Пеку, который в то время был партнером ее лучшей подруги.Она также активно выступала за права женщин и хотела помочь расширить понимание женского тела в медицине.Изначально предполагалось, что она и Юпп будут заниматься сексом внутри аппарата в стандартной миссионерской позе, но у Иды были другие идеи."Для меня эта поза почти не вызывает возбуждения", - сказала она."В любом случае, Джапп был бы слишком тяжелым в этой крошечной трубе".Поэтому для эксперимента они занялись сексом сзади, лежа “ложечкой”, и Ида - сегодня профессор организационной антропологии в амстердамском Университете Врие - объяснила, что во время всего процесса было много шуточек.Одним из главных результатов эксперимента стало понимание того, что влагалище женщины не является прямым тоннелем.Долгое время считалось, что мужской пенис входит прямо и выходит прямо, и на ранних изображениях, включая знаменитый рисунок Леонардо да Винчи 1492 года, влагалище представляло собой прямой цилиндр.Но МРТ показало, что "пенис имеет форму бумеранга", то есть он изгибается внутрь в соответствии с формой тела женщины, не причиняя мужчине боли во время эрекции.Это открытие имело огромное значение и привело к официальному исследованию, проведенному в период с 1991 по 1999 год Идой и Пеком, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ.Все последующие эксперименты проводились в миссионерской позе, с использованием добровольцев старше 18 лет, которые могли остановиться в любой момент.Никто этого не сделал, но Ида отметила, что никто, кроме нее и Джеппа, не смог пройти тест без использования виагры."В аппарате стало тепло, и нам действительно удалось насладиться друг другом привычным способом", - рассказала она Vice."Когда я увидела снимки, я просто подумала: "О, вот как мы подходим друг другу"".Несмотря на то, что статья была опубликована 24 декабря 1999 года, она стала одной из "самых популярных статей всех времен" в медицинском журнале и даже была отмечена журналом BMJ в честь его 20-летия в 2019 году.Несмотря на то, что первоначальный эксперимент был проведен более 30 лет назад, фотографии до сих пор обладают невероятной силой, а пользователи TikTok по-прежнему активно ими интересуются.