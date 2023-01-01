Безумный MRI: что на самом деле происходит во время секса
Ида Сабелис и ее бойфренд Юпп в 1991 году во имя науки совершили половой акт в аппарате МРТ.
Хотя их занятие любовью произошло более 30 лет назад, недавно оно снова привлекло к себе внимание после того, как снимки были опубликованы в интернете, и многие были потрясены "безумием" на которое они пошли ради науки.
Ида и Юпп занимались сексом в аппарате МРТ после того, как их друг, голландский ученый Менко Виктор "Пек" ван Андел, задался целью выяснить, что происходит внутри нашего тела, когда мы занимаемся сексом.
Полученные снимки были первыми в своем роде и стали центральной темой популярной статьи в "Британском медицинском журнале" в 1999 году, когда было проведено более подробное исследование, которое до сих пор читают тысячи людей каждый месяц.
Теперь интерес к этой истории вновь возрос, поскольку она стала вирусной на TikTok, где ее пересказали на основе статьи Vice 2019 года.
Ида рассказала изданию, что решила принять участие в необычном научном исследовании "в качестве одолжения" Пеку, который в то время был партнером ее лучшей подруги.
Она также активно выступала за права женщин и хотела помочь расширить понимание женского тела в медицине.
Изначально предполагалось, что она и Юпп будут заниматься сексом внутри аппарата в стандартной миссионерской позе, но у Иды были другие идеи.
"Для меня эта поза почти не вызывает возбуждения", - сказала она.
"В любом случае, Джапп был бы слишком тяжелым в этой крошечной трубе".
Поэтому для эксперимента они занялись сексом сзади, лежа “ложечкой”, и Ида - сегодня профессор организационной антропологии в амстердамском Университете Врие - объяснила, что во время всего процесса было много шуточек.
Одним из главных результатов эксперимента стало понимание того, что влагалище женщины не является прямым тоннелем.
Долгое время считалось, что мужской пенис входит прямо и выходит прямо, и на ранних изображениях, включая знаменитый рисунок Леонардо да Винчи 1492 года, влагалище представляло собой прямой цилиндр.
Но МРТ показало, что "пенис имеет форму бумеранга", то есть он изгибается внутрь в соответствии с формой тела женщины, не причиняя мужчине боли во время эрекции.
Это открытие имело огромное значение и привело к официальному исследованию, проведенному в период с 1991 по 1999 год Идой и Пеком, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ.
Все последующие эксперименты проводились в миссионерской позе, с использованием добровольцев старше 18 лет, которые могли остановиться в любой момент.
Никто этого не сделал, но Ида отметила, что никто, кроме нее и Джеппа, не смог пройти тест без использования виагры.
"В аппарате стало тепло, и нам действительно удалось насладиться друг другом привычным способом", - рассказала она Vice.
"Когда я увидела снимки, я просто подумала: "О, вот как мы подходим друг другу"".
Несмотря на то, что статья была опубликована 24 декабря 1999 года, она стала одной из "самых популярных статей всех времен" в медицинском журнале и даже была отмечена журналом BMJ в честь его 20-летия в 2019 году.
Несмотря на то, что первоначальный эксперимент был проведен более 30 лет назад, фотографии до сих пор обладают невероятной силой, а пользователи TikTok по-прежнему активно ими интересуются.