Без хвоста: Китай представил концепцию истребителя нового поколения

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила концепцию беспилотника нового поколения.



Соответствующий рекламный ролик был обнародован на видеоканале WeChat.



В самом начале ролика представлена разработка китайских бортовых радаров, а ближе к концу - созданный при помощи компьютерной графики клип, показывающий три неизвестных самолета, летящих строем.



Внешне самолеты похожи на истребитель-невидимку J-20. Однако у них нет хвостов, а ромбовидные крылья кажутся больше, чем у J-20. По мнению аналитиков, в Китае, вероятно, представили истребитель следующего поколения в попытке опередить в разработках США.

