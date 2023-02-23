Без хвоста: Китай представил концепцию истребителя нового поколения
Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила концепцию беспилотника нового поколения.
Соответствующий рекламный ролик был обнародован на видеоканале WeChat.
В самом начале ролика представлена разработка китайских бортовых радаров, а ближе к концу - созданный при помощи компьютерной графики клип, показывающий три неизвестных самолета, летящих строем.
Внешне самолеты похожи на истребитель-невидимку J-20. Однако у них нет хвостов, а ромбовидные крылья кажутся больше, чем у J-20. По мнению аналитиков, в Китае, вероятно, представили истребитель следующего поколения в попытке опередить в разработках США.
I would categorize the J-20S (2 seat version) as a 5.5 generation fighter— Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@zhao_dashuai) December 30, 2022
Technologies matured the J-20S will be integrated into China's 6th gen fighter
He who dominates the air, dominates the battlefield.
This will have huge geopolitical implications in the Western Pacific pic.twitter.com/R2eaYwsAk7