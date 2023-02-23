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Без хвоста: Китай представил концепцию истребителя нового поколения
23.02.2023 10:00 Алина Груднева

Без хвоста: Китай представил концепцию истребителя нового поколения

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила концепцию беспилотника нового поколения.

Соответствующий рекламный ролик был обнародован на видеоканале WeChat.

В самом начале ролика представлена разработка китайских бортовых радаров, а ближе к концу - созданный при помощи компьютерной графики клип, показывающий три неизвестных самолета, летящих строем.

Внешне самолеты похожи на истребитель-невидимку J-20. Однако у них нет хвостов, а ромбовидные крылья кажутся больше, чем у J-20. По мнению аналитиков, в Китае, вероятно, представили истребитель следующего поколения в попытке опередить в разработках США.

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