



Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma прошёл испытания

Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma прошел первое воздушное, и довольно успешное, испытание в Турции. Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар и поделился подтверждающим видео.



Тем самым успешно завершен этап испытаний Bayraktar Kızılelma, который является первым турецким беспилотным самолетом, подчеркнул Байрактар.



Создатели самолета утверждают, что он способен лететь на скорости порядка 630 км/час на высоте до 1 км, длительность полета составляет около 5 часов.







Напомним, ранее беспилотник Bayraktar AKINCI успешно испытал мини-бомбу TOLUN.