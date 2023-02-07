



Бельгия планирует продлить срок эксплуатации ядерных реакторов

Бельгия планирует продлить срок эксплуатации трех ядерных реакторов...



Премьер-министр страны Александер де Кроо попросил бельгийские ядерные органы и оператора станций, французский энергетический гигант Engie разработать план отсрочки их остановки по меньшей мере на год.



Бельгия планирует продлить срок службы трех ядерных реакторов – Доэль 1, Доэль №2 и Тианж №1, которые должны были быть остановлены в 2025 году, по крайней мере, еще на одну зиму.



На прошлой неделе правительство решило разрешить эксплуатацию двух других реакторов – Доэль 4 и Тианж 3 – на десять лет.