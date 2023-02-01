



Бельгия может развернуться в сторону атомной энергетики

Бельгийские политики призывают развивать атомную энергетику на фоне остановки еще одного реактора



Социально-либеральная партия Бельгии настаивает на необходимости инвестировать в атомную энергетику четвертого поколения и экономно использовать энергию.



"В ближайшем будущем сроки эксплуатации двух реакторов (Doel 4 и Tihange 3. – Ред.) должны быть продлены на 20 лет, а не на 10 лет. Но, прежде всего, необходимо быстро инвестировать в новое поколение ядерной энергетики. Это проще, безопаснее и позволяет использовать меньше урана. Имеющиеся проекты, такие как программа ITER или малые модульные реакторы являются частью этого будущего", – отмечается в заявлении партии.



Такого же мнения и бельгийский политик Барт де Вевер. По его словам, абсолютным приоритетом должно быть сохранение как можно большего количества атомных станций.