



Бактерии помогают деревьям пережить засуху – исследование

Ученые из Института науки Вейцмана обнаружили, что полезные для почвы бактерии могут помочь деревьям пережить нехватку воды и даже процветать в условиях засухи, компенсируя воздействие нехватки воды. Исследованием руководила Яара Оппенгеймер-Шаанан, микробиолог из лаборатории Тамира Кляйна при институте.



Сотрудники отдела растениеводства института вырастили саженцы кипариса в ящиках, наполненных лесной землей, и поместили их в теплицу. Кипарисы были разделены на две группы: деревья в первой группе регулярно поливали, а во второй группе – нет. В каждой группе половина кипарисов подверглась воздействию почвенных бактерий, собранных в лесу, где обычно растут кипарисы.



Затем ученые исследовали взаимодействие между корнями деревьев и бактериями, используя мультидисциплинарный подход. Они обнаружили, что бактерии помогают деревьям справляться с нехваткой воды и, в свою очередь, извлекают выгоду из выделений корней деревьев. Скорость выделений из корней у деревьев, подвергшихся воздействию бактерий, увеличилась более чем в два раза. Общее состояние таких кипарисов улучшилось в результате взаимодействия.



“Это имеет огромное экологическое значение”, – говорят ученые. “Наше исследование, возможно, предоставило лучшее доказательство того, что деревья и бактерии действительно могут сосуществовать в симбиозе”.



По словам Кляйна, “растущая распространенность засух создает острую необходимость в понимании подземных механизмов, которые поддерживают жизнь деревьев в экстремальных погодных условиях, чтобы смягчить гибель деревьев в Израиле и за его пределами”.



“Мы должны поддерживать наши леса. И если мы поймем, как бактерии помогают деревьям, это станет отличной отправной точкой”, – утверждают авторы исследования. “Если мы потеряем леса, мы потеряем все, потому что деревья производят наш кислород, поглощают углекислый газ, очищают воздух и регулируют температуру”.