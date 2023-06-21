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Байден требует устранить риски, связанные с ИИ
21.06.2023 08:33 Алина Груднева

Байден требует устранить риски, связанные с ИИ

Президент США Джо Байден объявил о необходимости учитывать риски из-за искусственного интеллекта для национальной безопасности и экономики.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Сан-Франциско.

"Моя администрация привержена защите прав и безопасности американцев, защите конфиденциальности, борьбе с предвзятостью и дезинформацией, а также обеспечению безопасности систем ИИ до их выпуска", — подчеркнул он.

Он попросил совета у экспертов по поводу устранения рисков по этим вопросам.

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