



Байден требует устранить риски, связанные с ИИ

Президент США Джо Байден объявил о необходимости учитывать риски из-за искусственного интеллекта для национальной безопасности и экономики.



Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в Сан-Франциско.



"Моя администрация привержена защите прав и безопасности американцев, защите конфиденциальности, борьбе с предвзятостью и дезинформацией, а также обеспечению безопасности систем ИИ до их выпуска", — подчеркнул он.



Он попросил совета у экспертов по поводу устранения рисков по этим вопросам.