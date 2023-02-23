



Байден приветствовал решение польского правительства

Президент США Джо Байден приветствовал решение польского правительства выбрать технологию американской компании Westinghouse для первых трех ядерных реакторов, которые будут строиться на польской земле.



Это решение закрепляет и укрепляет долгосрочное стратегическое энергетическое партнерство между Польшей и Соединенными Штатами.



Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте Белого дома, по результатам встречи американского президента с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.