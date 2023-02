Axiom Space строит частную космическую станцию, которая заменит МКС – фото

Космический стартап Axiom Space добился значительного прогресса в создании полностью частной космической станции под названием Axiom Station. Она станет преемницей Международной космической станции, которую выведут из строя уже в ближайшие годы.



Фотографии, предоставленные бывшим астронавтом NASA Микаэлем Лопес-Аллегриа, участвовавшим в первой частной миссии астронавтов стартапа на МКС в апреле прошлого года, демонстрируют изготавливаемые на заводе в Италии массивные сегменты станции Axiom. На снимках видны огромные металлические кольца и цилиндрические сегменты, похоже, являющиеся частью стыковочного порта.



"Невероятно видеть фотографии Axiom Space Station. Hab One начинает принимать форму на заводе Thales Alenia в Италии!", – написал астронавт.



Thales Alenia Space – компания, в основном занимающаяся разработкой, поставкой, эксплуатацией и поддержкой спутниковых систем, которые помогают определять местонахождение, наблюдать за нашей планетой, оптимизировать использование ресурсов и прочее.



Как сообщается на сайте Axiom Space, "строительство первой в мире коммерческой космической станции продолжается", а инженеры на заводе в Италии уже начали "сварочные и механические работы для первичных конструкций первого модуля станции Axiom". Модуль, получивший название Hab One, в конце концов будет собран в Хьюстоне, штат Техас. Его запуск намечен на конец 2025 года.



Компания рассматривает свою станцию как центр исследований в области микрогравитации, а также как место для времяпровождения на орбите.

It's incredible to see photos of the @Axiom_Space Station #HabOne beginning to take shape at @Thales_Alenia_S in Italy! pic.twitter.com/0pJxDLGgOC