



Автомобильные бренды готовят выпуск новых моделей со встроенным Google

В 2023 году произойдет резкое увеличение числа новых автомобилей со встроенным Google. Такие бренды, как Honda, Ford, Chevy & GMC и Volvo, будут предлагать встроенный в приборную панель набор услуг, который объединяет Google Maps, Google Assistant и Google Play прямо в информационно-развлекательную систему автомобиля.



Пользователи смогут войти в него со своей обычной учетной записью Google, и получить доступ к аккаунту через мультимедиа самой машины, а не через смартфон.

