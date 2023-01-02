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Автомобильные бренды готовят выпуск новых моделей со встроенным Google
02.01.2023 06:43 Евгения Маркова

Автомобильные бренды готовят выпуск новых моделей со встроенным Google

В 2023 году произойдет резкое увеличение числа новых автомобилей со встроенным Google. Такие бренды, как Honda, Ford, Chevy & GMC и Volvo, будут предлагать встроенный в приборную панель набор услуг, который объединяет Google Maps, Google Assistant и Google Play прямо в информационно-развлекательную систему автомобиля.

Пользователи смогут войти в него со своей обычной учетной записью Google, и получить доступ к аккаунту через мультимедиа самой машины, а не через смартфон.
 

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