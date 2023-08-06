



Австралийские инженеры придумали, как обеспечить энергией весь мир

Инженеры из Австралийского национального университета предложили построить вблизи экватора гигантскую плавучую систему солнечных батарей, которая будет обеспечивать энергией всю Землю. Их проект опубликовал научный журнал MDPI.



По подсчетам ученых, одна только Индонезия могла бы генерировать около 35 000 тераватт-часов солнечной энергии в год. Это даже больше текущего мирового производства электроэнергии (30 000 тераватт-часов в год).



Авторы исследования также изучили климатическую карту Земли и определили самые выгодные места на Земле для размещения глобальной системы плавучих солнечных батарей – индонезийские архипелаги и экваториальная часть западной Африки (вблизи Нигерии). Они утверждают, что батареи можно устанавливать в засушливых районах, рядом с сельскохозяйственными угодьями или на водоемах. В целом подходят любые регионы, где волны не поднимаются выше 6 метров, а ветер не превышает 15 метров в секунду.



По предварительным расчетам, 70 квадратных километров солнечных панелей могут обеспечивать потребности не менее миллиона домохозяйств в условиях безуглеродной экономики.



Однако такая система имеет ряд недостатков по сравнению с наземными аналогами. Это, например, соляная коррозия и обрастание минеральными частицами или поселениями морских организмов. Кроме этого, перед креплением батарей необходимо проводить специальные исследования для минимизации вреда морской среде. Несмотря на все минусы, ученые отмечают, что переход на возобновляемую энергетику неизбежен, а их план мог бы ускорить этот выгодный для всего человечества процесс.