



Австралийцы придумали новую технологию разминирования на магнитном резонансе

Абсолютное большинство современных средств обнаружения наземных мин – это фактически предназначенные для этого металлоискатели. Однако за последние десятилетия разработчики мин научились весьма успешно обманывать их. Характерный пример – мины без металлических компонентов. Сами миноискатели также далеки от совершенства, часто реагируя на находящиеся под землей безвредные металлические предметы. Поэтому возникла срочная потребность в альтернативных методах.



Сотрудники австралийского исследовательского института CSIRO разработали другую технологию обнаружения мин, которая основана на магнитном резонансе – MRead.



Для обнаружения скрытого под землей взрывного устройства устанавливают портативный приемник, генерирующий в грунт радиоимпульсы, настроенные на резонанс с кристаллическими соединениями взрывчатых веществ. При их наличии "взрывные" молекулы под воздействием радиоволн начинают вибрировать с определенной частотой, формируя специфический сигнал-эхо, сразу фиксирующий приемное устройство. Саперу становится ясно, что он имеет дело со взрывным устройством.



При этом параметры сигнала сразу дают важную информацию – чем он мощнее, тем ближе и опаснее мина. Не менее важно, что на предметы, не представляющие угрозы, такой миноискатель не реагирует.



Интересно, что эта технология способна обнаруживать не только взрывчатые вещества, но и наркотики.



"Наши магнитно-резонансные датчики предлагают возможности обнаружения следующего поколения. Мы обнаруживаем взрывчатые вещества и наркотики на молекулярном уровне, что обеспечивает очень высокий уровень точности", – пишут разработчики на своем сайте.