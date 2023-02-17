



Атомная энергетика в Британии получит статус "зеленой"

Атомная энергетика в Британии получит статус "зеленой", что позволит увеличить финансирование на ядерные проекты



Атомные энергетические проекты, такие как Sizewell C, получат так называемый «зеленый» статус в соответствии с планами главы казначейства Джереми Ханта. Это поможет разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования отрасли. Таким образом, Великобритания догонит страны ЕС, уже признавшие атомную энергетику «зеленой».



Ожидается, что Канцлер объявит о новом статусе в течение нескольких следующих недель в рамках более широкого изменения финансовых правил Великобритании по зеленой энергетике.



Это приведет к классификации ядерно-энергетических проектов как «зеленых» или «устойчивых», что расчистит путь для большего количества инвестиций, ориентированных на поддержание окружающей среды.



В Великобритании эксплуатируются только пять энергоблоков и все, кроме одного – Sizewell B – планируют закрыть до 2028 года. В стране строят только одну АЭС – Hinkley Point C.