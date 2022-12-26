



Атомная энергетика США производит половину безуглеродной электроэнергии в стране

Атомная энергетика США производит половину безуглеродной электроэнергии в стране



Именно АЭС также снабжают Соединенные Штаты "базовой" энергией. Они ведь работают непрерывно и являются идеальным дополнением к "периодическим" источникам безуглеродной электроэнергии, таким как солнце и ветер.



В сентябре 2022 года американские объекты атомной энергетики имели средний коэффициент мощности более 93% по сравнению с около 27% для ветровой и солнечной энергетики. И принятый в США закон о снижении инфляции в 2022 году (IRA) положил начало новой парадигме, согласно которой атомная энергия прямо признается частью таксономии безуглеродной энергии.