



Атомная энергетика Франции набирает обороты

Атомная энергетика Франции продолжает набирать обороты...



В стране уже эксплуатируются 44 действующих ядерных реактора из 56, их общая мощность составляет 43 ГВт.



Перезапуск реакторов после ремонтных работ позволил увеличить использование атомного парка Франции до 78%. В течение января и февраля там планируют продолжить перезапуск ядерных энергоблоков. Уже вскоре должен заработать первый реактор на АЭС Сиво, символичный, ведь именно на нем впервые обнаружили коррозию в конце 2021 года.