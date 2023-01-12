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Атомная энергетика Франции набирает обороты
12.01.2023 22:12 Юлия Фрилис

Атомная энергетика Франции набирает обороты

Атомная энергетика Франции продолжает набирать обороты...

В стране уже эксплуатируются 44 действующих ядерных реактора из 56, их общая мощность составляет 43 ГВт.

Перезапуск реакторов после ремонтных работ позволил увеличить использование атомного парка Франции до 78%. В течение января и февраля там планируют продолжить перезапуск ядерных энергоблоков. Уже вскоре должен заработать первый реактор на АЭС Сиво, символичный, ведь именно на нем впервые обнаружили коррозию в конце 2021 года.

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