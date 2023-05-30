



ASUS представил новый впечатляющий мегамонитор

Ведущий тайваньский производитель игрового оборудования ASUS объявил о выпуске игрового монитора ROG Swift OLED PG49WDCD. Этот изогнутый монитор создан, чтобы увлечь геймеров и энтузиастов своим поразительным набором функций и передовыми технологиями.



Новая модель может похвастаться массивной 49-дюймовой QD-OLED-панелью, обеспечивающей поистине увлекательный и расширенный игровой опыт. С разрешением 5120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 32:9 монитор обеспечивает широкое поле обзора, транслируя потрясающее изображение и исключительную четкость.



Частота обновления, достигающая 144 Гц обеспечивает минимальное размытие движения и плавные переходы, гарантируя плавный игровой опыт.

ROG Swift OLED PG49WDCD устанавливает новый стандарт максимальной яркости, обладая впечатляющей способностью достигать 1000 нит. Это достижение стало возможным благодаря инновационному дизайну ASUS со специально разработанным радиатором и графеновым слоем, эффективно рассеивающим избыток тепла от панели QD-OLED. Это обеспечивает постоянную производительность и предотвращает любые возможные проблемы перегрева.



Компания еще не объявила информацию о цене и наличии этого долгожданного устройства. Однако благодаря своим поразительным характеристикам ROG Swift OLED PG49WDCD, как ожидается, предложит конкурентоспособную цену, что сделает его привлекательным вариантом для геймеров, ищущих увлекательный и высокопроизводительный игровой дисплей.