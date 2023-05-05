



Астрономы выяснили, как устроено ядро ​​Луны

Новое исследование помогло французским ученым узнать, из чего состоит ядро ​​Луны, пишет Science Alert.



Оказалось, что внутреннее ядро ​​Луны на самом деле является твердым шаром с плотностью железа. Исследователи надеются, что это поможет решить вопрос длительной дискуссии о внутреннем устройстве Луны, и поможет лучше изучить историю спутника, а соответственно и Солнечной системы.



Ученые проанализировали, как проходят акустические волны от землетрясений, и как они отражаются от материала внутри космического объекта и создают детальную карту. Астрономы уже использовали снимки, собранные миссией “Аполлон”, но их разрешение не позволяло точно изучить внутреннее ядро.

На этот раз французские ученые собрали данные космических миссий и проанализировали степень деформации Луны через гравитационное взаимодействие с Землей, изменение ее расстояния от нашей планеты и лунную плотность.



Выяснилось, что более плотный материал внутри Луны тяготеет к центру, а менее плотный – поднимается вверх, что объясняет наличие определенных элементов в вулканических районах Луны. Также оказалось, что ядро ​​Луны очень похоже на земное – оно имеет внешний слой жидкости и внутреннее ядро. Согласно их моделированию, наружное ядро ​​имеет радиус примерно 362 километра, а внутреннее – около 258 километров. Это почти 15% всего радиуса спутника.



Кроме того, внутреннее ядро ​​Луны имеет плотность около 7822 килограммов на кубический метр. Это очень похоже на свойства железа.