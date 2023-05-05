Астрономы выяснили, как устроено ядро Луны
Новое исследование помогло французским ученым узнать, из чего состоит ядро Луны, пишет Science Alert.
Оказалось, что внутреннее ядро Луны на самом деле является твердым шаром с плотностью железа. Исследователи надеются, что это поможет решить вопрос длительной дискуссии о внутреннем устройстве Луны, и поможет лучше изучить историю спутника, а соответственно и Солнечной системы.
Ученые проанализировали, как проходят акустические волны от землетрясений, и как они отражаются от материала внутри космического объекта и создают детальную карту. Астрономы уже использовали снимки, собранные миссией “Аполлон”, но их разрешение не позволяло точно изучить внутреннее ядро.
На этот раз французские ученые собрали данные космических миссий и проанализировали степень деформации Луны через гравитационное взаимодействие с Землей, изменение ее расстояния от нашей планеты и лунную плотность.
Выяснилось, что более плотный материал внутри Луны тяготеет к центру, а менее плотный – поднимается вверх, что объясняет наличие определенных элементов в вулканических районах Луны. Также оказалось, что ядро Луны очень похоже на земное – оно имеет внешний слой жидкости и внутреннее ядро. Согласно их моделированию, наружное ядро имеет радиус примерно 362 километра, а внутреннее – около 258 километров. Это почти 15% всего радиуса спутника.
Кроме того, внутреннее ядро Луны имеет плотность около 7822 килограммов на кубический метр. Это очень похоже на свойства железа.