



Астрономы создали самую подробную карту, подтверждающую теорию Эйнштейна

Астрономы, работающие с космологическим телескопом Атакамы (ACT), создали самую подробную карту распределения темной материи на четверти неба. Эти результаты подтверждают общую теорию относительности Альберта Эйнштейна , укрепляя основу стандартной модели космологии.



Три статьи, которые должны быть опубликованы в Astrophysical Journal, покажут, как темная материя взаимодействует со светом и гравитацией. Это подтверждает теорию Эйнштейна о том, как массивные структуры преломляют свет и растут. Исследователи измерили космическое микроволновое фоновое излучение (CMB) — тип света, возникший в результате Большого взрыва. Явление, называемое гравитационным линзированием, измеряет, как на реликтовое излучение влияет гравитация больших тяжелых структур, таких как темная материя.



С помощью гравитационного линзирования ученые могут измерить искажение, вызванное темной материей, а затем нанести на карту ее местоположение.

Понимание темной материи имеет основополагающее значение для изучения Вселенной , темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной. Ученые извлекли данные карты, чтобы определить общую “комковатость” Вселенной в дополнение к скорости ее расширения. Оба они соответствуют предсказаниям Эйнштейна. Результаты настолько соответствовали теории гравитации Эйнштейна, что некоторым исследователям потребовалось некоторое время, чтобы их обработать.



Результаты показывают, насколько эффективным может быть ACT, помогая нам глубже понять вселенную. Ученые надеются, что этот эксперимент откроет путь для более чувствительных экспериментов с реликтовым излучением.



По данным NASA, темная материя и темная энергия составляют 27% и 68% Вселенной, все остальное — оставшиеся 5%.

