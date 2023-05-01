



Астрономы сделали первый снимок черной дыры, выбрасывающей мощный поток энергии

Астрономы впервые получили единое изображение тени черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87) и мощного энергетического потока, который она извергла.

New pictures of the first black hole to ever be imaged. This time it’s shooting out unfathomable amounts of radiation. It’s also gotten bigger, and we don’t know why pic.twitter.com/CRA2pTX8ty — RT (@RT_com) April 30, 2023