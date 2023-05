Астронавты второй частной миссии на МКС вернулись на Землю

Капсула Crew Dragon с четырьмя астронавтами частной миссии Axiom вернулась с Международной космической станции на Землю.



После 12-часового полета она приземлилась на побережье Флориды.



Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена к МКС 21 мая.



В состав частной миссии входили два американца и двое граждан Саудовской Аравии, в числе которых - первая арабская астронавтка, побывавшая на орбите, Райяна Барнави.

На МКС экипаж провел ряд научных экспериментов. Миссию возглавила бывшая астронавт NASA Пегги Уитсон. Также на борту капсулы были пилот Джон Шоффнер и астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.Это был уже второй по счету частный полет на станцию в рамках программы Axiom.