



Астронавты впервые вырастят стволовые клетки в космосе

В мае 2023 года ученые отправят стволовые клетки в космос, чтобы проверить, как ограниченная гравитация влияет на развитие клеток сердца и мозга, пишет Space.



Астронавты частной миссии Axiom Space Ax-2 будут впервые выращивать стволовые клетки на Международной космической станции. Миссию планируют запустить на борту ракеты SpaceX Falcon 9 21 мая из Космического центра Кеннеди в США. Она продлится всего неделю. Команда научных работников прибудет в Космический центр Кеннеди за семь дней до запуска, чтобы подготовить стволовые клетки и загрузить их на космический корабль.



Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) – это тип стволовых клеток, которые могут развиться в три основные группы клеток человеческого организма.



Производить iPSC на Земле достаточно сложно – частично из-за гравитационных эффектов планеты, которые могут ограничивать рост этих клеток. В средах с низкой гравитацией, таких как МКС, это препятствие надеются устранить.

