



Астронавты NASA во время миссий на Луну будут одеты в новые скафандры



Новые скафандры обеспечат большую гибкость, защиту от суровой среды Луны, а также будут представлены в более широком диапазоне размеров. Компания Axiom Space, которая разрабатывает скафандры следующего поколения, сообщила, что планирует выпустить новые версии скафандров для астронавтов NASA. Об этом пишет Associated Press.



Согласно сообщению компании, скафандры будут белыми. Именно поэтому они смогут отражать тепло и защищать астронавтов NASA от высоких температур. Костюмы обеспечат большую гибкость, защиту от суровой среды Луны, а также будут представлены в более широком диапазоне размеров.



Сообщается, что для создания скафандра AxEMU компания Axiom Space работала с командой таких экспертов, как David Clark Company, Sophic Synergistics, KBR, Arrow Science and Technology, Air-Lock, Paragon Space Development Corporation, A-P-T Research.



NASA заключило с Axiom Space контракт на изготовление скафандров для высадки на Луну на сумму 228,5 млн долл. Космическое агентство планирует высадить двух астронавтов на южный полюс Луны не ранее 2025 года.

