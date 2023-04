Астронавт из ОАЭ стал первым арабом, вышедшим в открытый космос: фото

Астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади стал первым арабом, вышедшим в открытый космос с Международной космической станции.



Исторический момент транслировало NASA в прямом эфире.



"Султан Аль-Нейади вышел из люка, это был первый выход в открытый космос арабского астронавта", — сообщило в NASA.



В ОАЭ 41-летнего Аль-Нейади прозвали "космическим султаном". Он отправился в шестимесячную космическую миссию в начале марта на борту ракеты SpaceX Falcon 9.



В пятницу, 28 апреля, он предпринял "первый в истории выход арабского астронавта в открытый космос". Он был в скафандре с флагом ОАЭ. Его выход в открытый космос длился около шести часов и тридцати минут.



Counting down the hours until we pass through the ISS airlock into space. Wearing the spacesuit and proudly bearing the UAE flag on my arm, I will soon be undertaking the Arab world’s first spacewalk. Wish us luck! 🇦🇪✨ pic.twitter.com/nEkpPGZreK