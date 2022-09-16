



Археологические сокровища Газы: найдена 1500-летняя византийская мозаика

Прошлой весной палестинский фермер наткнулся на твердый предмет в земле, когда сажал новое оливковое дерево. За три месяца он вместе с сыном медленно раскопал богато украшенную мозаику византийской эпохи, которая, по словам экспертов, является одним из величайших археологических сокровищ, когда-либо найденных в Газе.



Открытие вызвало волнение среди археологов и призывы к лучшей защите древностей Газы, хрупкой коллекции памятников, которая находится в зоне постоянного риска из-за конфликта между Израилем и местными палестинскими боевиками.



Мозаика была обнаружена всего в километре от израильской границы. Пол с 17 изображениями зверей и птиц хорошо сохранился и имеет яркие цвета.



"Это самые красивые мозаичные полы, обнаруженные в Газе, как с точки зрения качества графического изображения, так и сложности геометрии", — сказал Рене Эльтер, археолог из Французской библейской и археологической школы Иерусалима.



Эльтер говорит, что мозаичный вол восходит к периоду между 5 и 7 веками, то есть возраст находки минимум 1500 лет. Но он отметил, что должны быть проведены надлежащие раскопки, чтобы определить, когда именно была создана мозаика и была ли она частью религиозного или светского комплекса.



Сектор Газа, палестинский прибрежный анклав, зажатый между Израилем и Египтом, в древние времена был оживленным торговым путем между Египтом и Левантом. Прибрежная полоса полна свидетельств древних цивилизаций, от бронзового века до исламской и османской эпох.



Однако сокровища редко охраняются. В прошлом они были разграблены. В последние годы некоторые из них были повреждены или уничтожены в результате строительных проектов или боевых действий. Израильско-египетская блокада, введенная после того, как террористическая группировка ХАМАС захватила Газу в 2007 году, разрушила экономику, оставив мало ресурсов для защиты древностей.



Управляемый ХАМАСом отдел древностей охарактеризовал мозаику как "большое археологическое открытие", но отказался от дальнейших комментариев, заявив, что официальное объявление будет сделано позже.



Владелец земли, отказавшийся назвать себя до официального объявления, покрыл раскопанную часть мозаичного пола жестяными листами. Он сказал, что надеется получить компенсацию за охрану уникальной находки на его территории.



Участок земли, на котором находится мозаика, составляет около 500 квадратных метров, а в трех выкопанных местах можно увидеть проглядывающие участки мозаики.

В самом большом из отверстий в земле, размером примерно 2 метра на 3 метра, есть 17 рисунков животных. На двух других изображены замысловатые узоры из плиток. Корни старого оливкового дерева повредили части мозаики, общая площадь которой составляет около 23 квадратных метров.



Археологи также опасаются, что раскопки, проводимые неопытными людьми, могут повредить находку. Эльтер надеется, что профессиональная команда сможет должным образом раскопать, восстановить и защитить мозаику.



"Необходимо быстро организовать аварийно-спасательное вмешательство", — заявил Эльтер.

