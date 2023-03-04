



Археологи узнали, когда люди начали ездить верхом

Новое открытие относительно 5-тысячелетных скелетных останков Ямной, возможно, задокументировало самые ранние признаки верховой езды. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances в пятницу, подчеркивается, что снаряжение, впервые использовавшееся всадниками, редко сохранялось.



В исследовании отмечаются изменения в морфологии костей, связанные с верховой ездой, и говорится, что длительная езда на лошадях была тяжелым бременем для человеческого организма. Эти скелеты были обнаружены на археологических раскопках в Болгарии, Румынии и Венгрии.



Исследователи изучили доказательства в 24 наборах скелетных останков, раскопанных в местах раскопок в этих странах, и рассмотрели различия в бедренных костях, позвонках и тазовых костях.



Из 24 скелетных останков большинство было связано с ямным происхождением, и девять из них имели признаки всадников.



В совокупности, говорится в исследовании, эти результаты дают весомый аргумент в пользу того, что верховая езда уже 5 000 лет назад была обычным занятием для некоторых жителей Ямной.



Полученные данные также указывают на разрыв между первым свидетельством одомашнивания лошадей человеком 5500 лет назад и использованием колесниц, запряженных лошадьми, 1500 лет спустя .



